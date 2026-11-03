На Дону назначили председателя областного арбитража и руководителей двух судов
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей и руководителей судебных органов Ростовской области. Информация опубликована 2 ноября. Изменения затронули Арбитражный суд Ростовской области, Южный окружной военный суд и Новочеркасский городской суд.
Председателем Арбитражного суда Ростовской области назначен Павел Киреев. Карьеру в судебной системе начал в 2005 году помощником судьи Арбитражного суда Свердловской области, с 2010 года — судья того же суда, с 2018 года — судья Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, член его президиума.
Судьей Южного окружного военного суда назначен Максим Брановицкий. Суд рассматривает уголовные дела по преступлениям военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил, а также проверяет приговоры гарнизонных судов округа в апелляционном порядке.
Новочеркасский городской суд возглавил Виктор Трофимов. В юрисдикцию инстанции входят Новочеркасск и прилегающие сельские территории.