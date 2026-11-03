МИДиС и китайская Zoland Animation подписали соглашение о сотрудничестве по обучению полному циклу создания вертикальных анимационных сериалов

Zhejiang Zhongnan Animation Co., Ltd. (Zoland Animation) основана в 2003 году и, по данным компании, входит в число крупнейших производителей оригинальной анимации в Китае. Объем созданного студией контента превышает 190 тыс. минут оригинальной анимации, ее проекты представлены в системах вещания более чем 130 стран и регионов.

Международный институт дизайна и сервиса входит в состав Ассоциации организаций индустрии анимационного кино с августа 2025 года и готовит кадры по направлениям цифрового дизайна, программирования и сервиса.