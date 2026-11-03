МИДиС и китайская Zoland Animation подписали соглашение о сотрудничестве по обучению полному циклу создания вертикальных анимационных сериалов
Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС) и китайская анимационная компания Zhejiang Zhongnan Animation Co., Ltd. (Zoland Animation, Ханчжоу) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор вуза Максим Усынин и генеральный директор Zoland Animation Шэнь Юлян. Церемония состоялась 23 октября на выставке China Licensing Expo в Шанхае на стенде «Культура Москвы» при поддержке Ассоциации анимационного кино (ААК).
Сотрудничество предусматривает программу профессиональной стажировки и обучения преподавателей челябинского вуза на базе платформы ZolandAI. Цифровой комплекс объединяет 28 специализированных моделей искусственного интеллекта и обеспечивает полный цикл производства вертикальных анимационных сериалов – от генерации сценария и концепт-артов до озвучивания и финального монтажа.
По итогам стажировки преподавателей, которая проходит на реальных задачах по созданию анимационного продакшена, будут выданы сертификаты практики Zhejiang Zhongnan Cartoon Co., Ltd. Полученные компетенции будут интегрированы в учебные планы программ высшего и среднего профессионального образования: «Цифровая анимация и моушн-дизайн» в институте и «цифровая анимация» в колледже.
Как отметила на церемонии подписания исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, внедрение передовых зарубежных технологических платформ в российский академический процесс задает новый стандарт для профильного образования.
«Для меня в этом главный смысл сотрудничества. Преподаватель сам проходит весь путь, получает обратную связь от практиков мирового уровня и уже с этим опытом приходит к студентам МИДиС. Задача – не просто показать, какую картинку выдала нейросеть, а научить собирать готовую историю, которую хочется досмотреть. Освоив полный цикл создания вертикальных сериалов на платформе ZolandAI, педагоги передадут эти технологии и методическую базу студентам в нашей новой мастерской анимации и нейроанимации», – отметил ректор МИДиС Максим Усынин.
Zhejiang Zhongnan Animation Co., Ltd. (Zoland Animation) основана в 2003 году и, по данным компании, входит в число крупнейших производителей оригинальной анимации в Китае. Объем созданного студией контента превышает 190 тыс. минут оригинальной анимации, ее проекты представлены в системах вещания более чем 130 стран и регионов.
Международный институт дизайна и сервиса входит в состав Ассоциации организаций индустрии анимационного кино с августа 2025 года и готовит кадры по направлениям цифрового дизайна, программирования и сервиса.
ЧОУВО МИДиСРеклама