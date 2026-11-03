Илья Селеменев: «Ассортимент должны выбирать не мы, а сами клиенты»
Бизнес-завтрак Куба Клуба
Куба Клуб провел 28 октября в Краснодаре очередной осенний бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал основатель сервиса для медицины DOCTORMARKET Илья Селеменев. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал, как столкнулся с медицинской сферой, как стал сотрудничать с частными клиниками, что послужило драйвером роста и в чем состоит основная идея его бизнеса.
Илья родился в Смоленской области. Учился на инженерном факультете в Военной академии войсковой противовоздушной обороны, отслужил в армии. По воспоминаниям Ильи, в рядах вооруженных сил он получил хороший опыт, научился правильно себя вести в мужском коллективе, дисциплине. Этот опыт помог ему в дальнейшей жизни.
«Я поставил перед собой цель зарабатывать деньги. Перепробовал несколько сфер деятельности. Например, работал на стройке промышленным альпинистом. Потом собрал собственную строительную бригаду. Но быстро понял, что строительный бизнес не подходит мне по своей природе. На мой взгляд, это занятие для спокойных людей, а я человек достаточно эмоциональный. Все же бизнес нужно выбирать ментально»,— комментирует Илья Селеменев.
Илья долго выбирал локацию для постоянного места жительства. Доводилось жить и работать в Москве, Санкт-Петербурге. В итоге переехал в Краснодар. Как признается Илья, этот город он выбрал из-за атмосферы, теплого южного климата, близости к морю, которое он впервые увидел в 24 года. В Краснодаре живет больше 12 лет.
Однажды он случайно попал на работу в отдел закупок одной из городских больниц. «Тогда я впервые столкнулся с медицинской сферой. Понял, что многое потерял, так как не занимался торговлей раньше»,— говорит спикер.
Вначале Илья попробовал сотрудничать с государственными медицинскими учреждениями. Но оказалось, что рынок государственных торгов на тот момент, по его словам, был устроен не по рыночному принципу.
Илья Селеменев вместе с партнером создал специализированную компанию для медицины и стал сотрудничать с частными клиниками, поставлять им медицинские изделия и расходники.
«Свою силу мы почувствовали в пандемию коронавируса, когда стали поставлять медицинские маски. Спрос был огромный. Но у этого роста были и отрицательные стороны. Когда на тебя разом сваливаются большие деньги, ты начинаешь расслабляться и принимать неправильные управленческие решения. Плюс на рынке появилось много конкурентов. Нам понадобилось время на адаптацию»,— рассказывает Илья.
Сегодня среди его клиентов — 1,4 тыс. частных медицинских центров, 150 городов доставки, около 1,5 тыс. позиций составляет ассортимент. Штат компании насчитывает порядка 60 человек.
По словам Ильи, до недавнего времени клиентов привлекали посредством прямого общения. И только сегодня планируют выстраивать привлечение через интернет.
«Моя позиция в том, что ассортимент должны выбирать не мы, а сами клиенты. Чтобы клиент нам сказал, какие позиции ему нужны и каких именно производителей. Наша основная идея — расти в уровне качества продукции, которую мы поставляем, настолько, насколько это возможно»,— подвел итог встречи Илья Селеменев, отвечая на вопросы гостей и резидентов Куба Клуба.
Справка о КубА Клуб
КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.
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