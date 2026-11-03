Илья Селеменев: «Ассортимент должны выбирать не мы, а сами клиенты»

«Я поставил перед собой цель зарабатывать деньги. Перепробовал несколько сфер деятельности. Например, работал на стройке промышленным альпинистом. Потом собрал собственную строительную бригаду. Но быстро понял, что строительный бизнес не подходит мне по своей природе. На мой взгляд, это занятие для спокойных людей, а я человек достаточно эмоциональный. Все же бизнес нужно выбирать ментально»,— комментирует Илья Селеменев.