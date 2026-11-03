В центре Ижевска 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода
Ограничения затронут четыре улицы
В центре Ижевска 4 ноября временно ограничат движение транспорта из-за общегородского крестного хода. После Божественной литургии в Михайло-Архангельском соборе верующие пройдут по центральным улицам города. Об этом сообщили в администрации Ижевска.
Сбор участников начнется в 9:00. На время шествия перекроют улицы Пушкинскую, Свободы, Сивкова и Красногеройскую. Движение троллейбусов по Пушкинской приостановят с 10:00 до 12:00.