В Ростове арестовали главврача морга по делу о контрактах на 143 млн рублей

По версии следствия, Иван Парахин организовал участие в государственных закупках пяти подконтрольных ему компаний, чтобы ограничить конкуренцию. Ольга Воронова, как полагает следствие, поручала подчиненным заключать контракты с этими организациями. В результате было заключено более 100 контрактов на общую сумму свыше 143 млн руб.