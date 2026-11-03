В Ростове арестовали главврача морга по делу о контрактах на 143 млн рублей
В Ростове-на-Дону суд заключил под стражу главного врача патолого-анатомического бюро Ольгу Воронову и руководителя компании «Донторг» Ивана Парахина. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и ограничении конкуренции при проведении закупок медицинского оборудования. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ростовской области.
По данным ведомства, обоих фигурантов арестовали в день задержания. Уголовное дело в отношении руководителя медучреждения и гендиректора компании — поставщика медицинского оборудования и изделий — возбудили 28 октября.
По версии следствия, Иван Парахин организовал участие в государственных закупках пяти подконтрольных ему компаний, чтобы ограничить конкуренцию. Ольга Воронова, как полагает следствие, поручала подчиненным заключать контракты с этими организациями. В результате было заключено более 100 контрактов на общую сумму свыше 143 млн руб.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Основанием стали материалы, представленные УФСБ России по Ростовской области.