В муниципалитете Самарской области введен карантин из-за вспышки бешенства
На территории ограничен доступ посторонних лиц
Очаг бешенства животных выявлен в селе Успенка Сергиевского района Самарской области. В связи с этим на территории муниципалитета введены ограничительные мероприятия. Соответствующий указ подписал губернатор Самарской области. Документ опубликован на портале правовой информации.
Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство на улице Полевой, дом 17. В радиусе трех километров от очага установлена неблагополучная зона.
На территории введен запрет на лечение больных животных, а также на ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию особей. Кроме того, действует ограничение доступа посторонних лиц. На территории нельзя осуществлять перемещение и перегруппировку животных и снимать шкуры с трупов животных.
Карантин будет снят через 60 дней после ликвидации последнего заболевшего животного и проведения всех необходимых мероприятий.
Бешенство — опасное вирусное заболевание, которое передается от животных к человеку и имеет высокий процент летальных исходов при отсутствии своевременного лечения после контакта с зараженным животным.