В муниципалитете Самарской области введен карантин из-за вспышки бешенства

На территории введен запрет на лечение больных животных, а также на ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию особей. Кроме того, действует ограничение доступа посторонних лиц. На территории нельзя осуществлять перемещение и перегруппировку животных и снимать шкуры с трупов животных.