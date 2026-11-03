В Самарской области будут судить директора УК за долги по зарплате и травму пенсионерки на наледи

По версии следствия, с января по апрель 2026 года руководитель задолжал двум сотрудникам более 150 тыс. руб. Кроме того, он не организовал своевременную очистку от наледи участка у дома № 7 на улице Ленинградской. Из-за этого в марте 2026 года 67-летняя женщина поскользнулась, упала и получила закрытый перелом хирургической шейки правого плеча.