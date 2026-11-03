В Самарской области будут судить директора УК за долги по зарплате и травму пенсионерки на наледи
Потерпевшая поскользнулась, упала и сломала хирургическую шейку правого плеча
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя управляющей организации ООО УК «Могутовая» в Жигулевске. Он обвиняется в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.
По версии следствия, с января по апрель 2026 года руководитель задолжал двум сотрудникам более 150 тыс. руб. Кроме того, он не организовал своевременную очистку от наледи участка у дома № 7 на улице Ленинградской. Из-за этого в марте 2026 года 67-летняя женщина поскользнулась, упала и получила закрытый перелом хирургической шейки правого плеча.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд. Управляющая компания уже погасила задолженность по зарплате перед работниками. Кроме того, в пользу пострадавшей пенсионерки по иску прокурора взыскана компенсация причиненного вреда.