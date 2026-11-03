Татарстанцы получили 4,3 млрд рублей по программе господдержки
С начала года жители и организации Татарстана подали почти 47 тыс. заявлений на получение мер государственной поддержки. Одобрение получили 37,7 тыс. заявок на общую сумму 4,3 млрд руб., сообщила пресс-служба Минцифры республики.
Больше всего средств направили на поддержку агропромышленного комплекса — 3,2 млрд руб. Деньги выделили на модернизацию сельскохозяйственного производства. В целом меры поддержки охватывают 25 направлений, в том числе образование, IT и социальную сферу.