Осужденный за халатность чиновник мэрии Ульяновска лишен должности

Общественный инспектор межрегионального управления Росприроднадзора Артем Зайцев считает, что Алексей Палибин признан виновным справедливо, однако, по его мнению, не меньшая вина в сложившейся в Ульяновске ситуации лежит на Агентстве ветеринарии Ульяновской области, которое установило нормативную базу по обращению с животными, несоответствующую федеральному законодательству, особенно в части пожизненного содержания агрессивных особей. «А Палибин просто принял установленные правила игры, зная, что они нарушают закон»,— сказал общественный инспектор. По его мнению, следствие, прокуратура и суд, указав на проблему, не раскрыли ее суть и не указали первопричину, «а значит, новый чиновник на месте Палибина будет делать то же самое».