Осужденный за халатность чиновник мэрии Ульяновска лишен должности
Вступил в силу приговор Алексею Палибину, признанному виновным в незаключении контрактов на отлов агрессивных животных
В минувший понедельник, 2 ноября, Ульяновский областной суд отказал экс-заместителю начальника управления благоустройства администрации Ульяновска Алексею Палибину в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор Ленинского районного суда Ульяновска. Это следует из информации, размещенной на сайте облсуда. С этого момента приговор вступил в законную силу.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 3 сентября чиновнику мэрии был вынесен приговор. Он признан виновным в халатности при заключении контрактов на отлов безнадзорных собак (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа в размере годового дохода до года исправительных работ или трех месяцев ареста). Как звучало в обвинительном заключении, заместитель начальника управления благоустройства мэрии Ульяновска Алексей Палибин проигнорировал более 300 обращений граждан о бездомных собаках и нападениях их на людей, не приняв меры для заключения контрактов по отлову собак.
Следствие, которое вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР, отмечало, что чиновник был обязан принять меры по безнадзорным собакам с немотивированной агрессией, которых в соответствии с федеральным законодательством после отлова, стерилизации и вакцинации (принцип ОСВВ) следует содержать в приюте для животных до наступления естественной смерти, «на ПМЖ». Однако, звучало в обвинении, замначальника управления «не организовал разработку необходимой документации для заключения соответствующих контрактов».
Суд приговорил Алексея Палибина к запрету на полтора года занимать руководящие должности в органах муниципальной и государственной власти и штрафу в размере 100 тыс. руб. Чиновник свою вину не признал.
Еще до решения апелляционной инстанции Алексей Палибин сам покинул должность, уволившись неделю назад по собственному желанию.
В беседе с «Ъ-Волга» Алексей Палибин заявил, что обязательно обжалует приговор в кассационной инстанции, пояснив, что он контракты не подписывал и не имел права, поскольку никакими документами мэрии это не вменялось ему в обязанность.
Общественный инспектор межрегионального управления Росприроднадзора Артем Зайцев считает, что Алексей Палибин признан виновным справедливо, однако, по его мнению, не меньшая вина в сложившейся в Ульяновске ситуации лежит на Агентстве ветеринарии Ульяновской области, которое установило нормативную базу по обращению с животными, несоответствующую федеральному законодательству, особенно в части пожизненного содержания агрессивных особей. «А Палибин просто принял установленные правила игры, зная, что они нарушают закон»,— сказал общественный инспектор. По его мнению, следствие, прокуратура и суд, указав на проблему, не раскрыли ее суть и не указали первопричину, «а значит, новый чиновник на месте Палибина будет делать то же самое».