Доходы бюджета Оренбуржья за девять месяцев превысили 111 млрд рублей
Налоговые поступления выросли почти на миллиард рублей
Правительство Оренбургской области обсудило на заседании исполнение регионального бюджета за девять месяцев 2026 года. Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что доходы составили 111,5 млрд руб. Налоговые и неналоговые поступления выросли на 983 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы местных бюджетов — до 32 млрд руб.
В регионе также утвердили список молодых семей, которые получат выплаты на покупку или строительство жилья в следующем году. К этой категории отнесли 237 семей, для которых будет выделено около 365 млн руб. из федерального, областного и местных бюджетов.
Также господин Солнцев сообщил, что для муниципалитетов расширили возможности по отлову безнадзорных животных: теперь этим могут заниматься подведомственные учреждения.
Еще одно решение коснулось льготной категории граждан. Гражданам с универсальной картой оренбуржца право на активацию социального транспортного приложения будут подтверждать автоматически. Ранее для этого приходилось оформлять отдельное заявление.
Кроме того, на заседании правительства Оренбургской области отметили положительную динамику в сфере здравоохранения: дефицит медицинских кадров в регионе сократился почти на четверть по сравнению с апрелем. Господин Солнцев поручил коллегам усилить работу по привлечению специалистов.