Зимой пляжи Анапы останутся открытыми для прогулок и отдыха
Пляжи Анапы останутся открытыми для прогулок и отдыха на свежем воздухе в зимний период. Дополнительное оборудование на береговой линии устанавливать не планируется из-за риска дождей и сильных штормов, сообщила глава города Светлана Маслова.
По ее словам, на центральном пляже продолжат работать детские и спортивные площадки. Сохранит работу и лаунж-зона, которую к новогодним праздникам оформят в тематическом стиле. Там оборудуют фотозоны, разместят арт-объекты и организуют мероприятия для детей и взрослых.
При этом выставлять вдоль берега дополнительное пляжное оборудование власти пока не намерены, поскольку считают это нецелесообразным и небезопасным в условиях зимней погоды. О возможных изменениях в организации пляжных территорий администрация сообщит дополнительно.