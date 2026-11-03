Зимой пляжи Анапы останутся открытыми для прогулок и отдыха

По ее словам, на центральном пляже продолжат работать детские и спортивные площадки. Сохранит работу и лаунж-зона, которую к новогодним праздникам оформят в тематическом стиле. Там оборудуют фотозоны, разместят арт-объекты и организуют мероприятия для детей и взрослых.