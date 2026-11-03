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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане число миллиардеров выросло до 43

Ежегодно число миллиардеров в республике растет
По итогам прошлого года в Татарстане насчитывается 43 человека с годовым доходом более 1 млрд руб. Годом ранее их было 39, сообщил руководитель управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.
В Татарстане число миллиардеров выросло до 43

В Татарстане число миллиардеров выросло до 43

Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Сафиуллина, все налогоплательщики с доходом свыше 1 млрд руб. перечисляют налоги в установленные законом сроки.
Ранее сообщалось, что число миллиардеров в республике ежегодно растет. По результатам декларационной кампании 2024 года их насчитывалось 37 человек.
Анна Кайдалова