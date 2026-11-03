В Татарстане число миллиардеров выросло до 43
Ежегодно число миллиардеров в республике растет
По итогам прошлого года в Татарстане насчитывается 43 человека с годовым доходом более 1 млрд руб. Годом ранее их было 39, сообщил руководитель управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.
По словам господина Сафиуллина, все налогоплательщики с доходом свыше 1 млрд руб. перечисляют налоги в установленные законом сроки.
Ранее сообщалось, что число миллиардеров в республике ежегодно растет. По результатам декларационной кампании 2024 года их насчитывалось 37 человек.