Доля жителей Удмуртии за чертой бедности к концу года составит 5,7%
Власти ожидают снижение показателя к 2029 году еще на 5-6 пунктов
Доля жителей Удмуртии с доходами ниже границы бедности к концу 2026 года снизится до 5,7%, что на 3. п. п. меньше, чем в 2025-м. Такой прогноз содержится в документе о социально-экономическом развитии республики на 2027–2029 годы.
По базовому и консервативному сценариям показатель в 2027 году снизится до 5,5-5,6%, в 2028-м — до 5,3–5,4%, а в 2029-м — до 5,1–5,2%. Таким образом, за четыре года доля жителей с доходами ниже границы бедности может уменьшится на 0,9 п. п. относительно 2025-го.
Напомним, уровень общей безработицы в Удмуртии к августу составил 1,42%, зарегистрированной — 0,32%. По прогнозу, показатели сохранятся на этом уровне до 2029 года.