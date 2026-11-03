Доля жителей Удмуртии за чертой бедности к концу года составит 5,7%

По базовому и консервативному сценариям показатель в 2027 году снизится до 5,5-5,6%, в 2028-м — до 5,3–5,4%, а в 2029-м — до 5,1–5,2%. Таким образом, за четыре года доля жителей с доходами ниже границы бедности может уменьшится на 0,9 п. п. относительно 2025-го.