В Новороссийске утвердили порядок присвоения улицам имен участников СВО
Администрация Новороссийска утвердила положение об увековечении памяти участников локальных войн и специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление подписано врио главы города Эльвирой Кальченко, документ опубликован на официальном сайте администрации.
Согласно документу, имена военнослужащих могут быть присвоены элементам улично-дорожной сети, вокзалам, мостам, а также учреждениям, предприятиям и организациям, находящимся в муниципальной собственности. Присвоение имен допускается исключительно посмертно.
Как уточняется в положении, увековечение памяти военнослужащих осуществляется по истечении пяти лет со дня смерти. В исключительных случаях этот срок может быть сокращен по решению городской топонимической комиссии. При этом обязательным условием является письменное согласие родителей, совершеннолетних детей или супруги погибшего.
Право выступить с инициативой предоставлено органам государственной власти, местного самоуправления, общественным объединениям, юридическим лицам и гражданам России. К обращению необходимо приложить биографическую справку, документы, подтверждающие заслуги, и копии наградных документов. Приоритет отдается Героям России и Советского Союза, полным кавалерам орденов Славы и «За заслуги перед Отечеством», а также награжденным орденом Мужества.
Уточняется, что претендовать на увековечение могут уроженцы Новороссийска или граждане, прожившие на территории города не менее 10 лет.
Документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и едиными рекомендациями правительства РФ по увековечению памяти защитников Отечества. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.