В Новороссийске утвердили порядок присвоения улицам имен участников СВО

Как уточняется в положении, увековечение памяти военнослужащих осуществляется по истечении пяти лет со дня смерти. В исключительных случаях этот срок может быть сокращен по решению городской топонимической комиссии. При этом обязательным условием является письменное согласие родителей, совершеннолетних детей или супруги погибшего.