Директор оренбургской школы предстанет перед судом за хищение 900 тысяч рублей
По версии следствия, руководитель учреждения присваивала себе зарплату несуществующих сотрудников
Бугурусланская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего директора местной школы. Как сообщили в региональном ведомстве, фигуранту инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).
Следователи установили, что с июля 2021-го по сентябрь 2025 года директор школы издавала приказы о приеме на работу людей, которые на самом деле не устраивались в школу.
Чтобы скрыть преступление, обвиняемая каждый месяц вносила в документы фиктивные сведения об отработанных часах. По полученным данным бухгалтерия начисляла зарплату, которую фигурантка обналичивала и тратила на личные нужды.
В результате преступления бюджету Бугурусланского района был причинен ущерб на сумму 900 тыс. руб. Прокуратура подала в суд иск о взыскании похищенной суммы. Дата разбирательства будет назначена в ближайшее время.