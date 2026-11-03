Число пассажиров городской электрички в Ростове выросло на 6%
Более 599 тыс. пассажиров воспользовались городской электричкой в Ростове-на-Дону за январь—сентябрь 2026 года. Это на 6% больше, чем за девять месяцев прошлого года, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Внутригородскими электропоездами за отчетный период воспользовались 137 тыс. человек, что на 3% превышает показатель января—сентября 2025 года. Пригородные поезда перевезли 462 тыс. пассажиров, увеличив объем перевозок на 7%.
Наиболее востребованным транспорт был весной и в начале осени. В марте городской электричкой воспользовались около 72 тыс. человек, в апреле и сентябре — по 71 тыс.
Проект «Городская электричка» действует в Ростове с 2016 года. В его рамках организовано движение внутригородских электропоездов, скорректировано расписание пригородных маршрутов и введен единый тариф на проезд в пределах города. Сейчас стоимость поездки составляет 33,5 руб., что, по оценке СКЖД, ниже стоимости проезда на ряде других видов общественного транспорта.
Летом 2026 года пассажиропоток на пригородных железнодорожных маршрутах Ростовской области вырос на 12% и достиг 2,8 млн человек, сообщали «Ведомости Юг». В частности, на маршруте Лихая—Кутейниково за три летних месяца перевезли 157,4 тыс. пассажиров (+22% год к году), Ростов—Сальск—Волгодонская — 207,5 тыс. (+19%), Ростов—Лихая — 441,8 тыс. (+15%).