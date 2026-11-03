Число пассажиров городской электрички в Ростове выросло на 6%

Проект «Городская электричка» действует в Ростове с 2016 года. В его рамках организовано движение внутригородских электропоездов, скорректировано расписание пригородных маршрутов и введен единый тариф на проезд в пределах города. Сейчас стоимость поездки составляет 33,5 руб., что, по оценке СКЖД, ниже стоимости проезда на ряде других видов общественного транспорта.