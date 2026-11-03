На Дону комплекс мощностью 450 тысяч тонн ТКО в год будет запущен 1 января

Мясниковский комплекс — один из ключевых инфраструктурных проектов региона. Объект важен не только для Ростова и района — он задает на Дону стандарт для всей системы обращения с ТКО. После выхода на проектную мощность комплекс станет базой для достижения целевых показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла»: к 2030 году обработка 100% отходов, захоронение — не более 50%. О том, что объект должен быть сдан до конца 2026 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь докладывал вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву еще 16 октября на совещании в режиме видеоконференцсвязи.