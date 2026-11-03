На Дону комплекс мощностью 450 тысяч тонн ТКО в год будет запущен 1 января
На 1 января 2027 года запланирован запуск в промышленную эксплуатацию Мясниковского мусоросортировочного комплекса проектной мощностью — 450 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в ООО «ЭкоЦентр», выступающем в роли инвестора.
В компании рассказали, что строительно-монтажные работы выполнены на 92%, готовность оборудования составляет 77%. Кроме того, на 100% готова автономная подстанция мощностью 5 МВт: здесь завершаются пусконаладочные работы.
По словам директора по развитию ООО «ЭкоЦентр» Эллы Кузьминой, доля российского оборудования — 95%, уровень автоматизации превышает 90%. «Влияние человеческого фактора нивелировано», — подчеркнула госпожа Кузьмина.
По ее словам, главная особенность объекта — многоуровневая система отбора, которая включает девять технологических участков. Например, воздушная, баллистическая и оптическая сепарация позволят автоматически отбирать полимеры, макулатуру и металл. Проектный отбор вторсырья — не менее 15%, органики — до 45%.
Мясниковский комплекс — один из ключевых инфраструктурных проектов региона. Объект важен не только для Ростова и района — он задает на Дону стандарт для всей системы обращения с ТКО. После выхода на проектную мощность комплекс станет базой для достижения целевых показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла»: к 2030 году обработка 100% отходов, захоронение — не более 50%. О том, что объект должен быть сдан до конца 2026 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь докладывал вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву еще 16 октября на совещании в режиме видеоконференцсвязи.