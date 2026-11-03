Над Севастополем сбили два БПЛА
Над территорией Севастополя за прошедшие сутки ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотники были нейтрализованы над акваторией Черного моря на Северной стороне Севастополя. В результате атаки никто из гостей и жителей города не пострадал. Инфраструктура не повреждена.
Ранее Михаил Развожаев сообщал, что очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя привел к ограничениям электроснабжения в городе. Поскольку основную часть электроэнергии Севастополь получает из других регионов, повреждения напрямую отразились на подаче энергии.