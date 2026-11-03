В Оренбуржье сняли с продажи 72,8 кг некачественной рыбы

Специалисты исследовали 814 проб по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, физико-химическим и радиологическим показателям. Выяснилось, что 1,3% проб по физико-химическим показателям, а также 1,4% по паразитологическим и 7,2% по микробиологическим не соответствовали нормативам.