В Оренбуржье сняли с продажи 72,8 кг некачественной рыбы
Испорченный товар изъяли из оборота после проверок Роспотребнадзора
Роспотребнадзор по Оренбургской области проверил 100 хозяйствующих субъектов, занятых оборотом рыбы и продукции из водных биоресурсов. Проверки за девять месяцев 2026 года охватили 596 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты исследовали 814 проб по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, физико-химическим и радиологическим показателям. Выяснилось, что 1,3% проб по физико-химическим показателям, а также 1,4% по паразитологическим и 7,2% по микробиологическим не соответствовали нормативам.
Во время шести проверок специалисты выявили нарушения техрегламентов, в том числе продажу продукции без маркировки и товаросопроводительных документов, просроченной продукции, а также нарушения условий хранения и несоответствие нормативным требованиям.
После проверок Роспотребнадзора из оборота изъяли 14 партий рыбы и морепродуктов, вес которых составил 72,8 кг.