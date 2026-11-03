В Тольятти Алика Смехова исполнит русские и цыганские романсы
Также публика услышит любовную лирику Анны Ахматовой
Заслуженная артистка РФ Алика Смехова исполнит русские и цыганские романсы, а также любовную лирику Анны Ахматовой на сцене Тольяттинской филармонии 15 ноября. Она выступит в сопровождении гитариста-виртуоза Романа Зорькина.
Организаторы описывают программу как «исповедь в романсе» — музыкально-поэтическое путешествие, построенное на камерной природе жанра, который устанавливает доверительный диалог между артистом и зрителем.
Концерт пройдет в рамках цикла «Русскому гению», который ежегодно знакомит публику с канонами и необычными прочтениями музыкальных произведений. В разное время в проекте участвовали народный артист России Олег Погудин, заслуженная артистка РФ Нина Шацкая, скрипач Петр Лундстрем и пианист Сергей Пашкевич.
В 2025 году программы цикла были представлены в Крыму, Луганске, Белгороде, Курске, Старом Осколе, Владивостоке, Тамбове, Пензе, Саранске, Сыктывкаре, Барнауле, Сургуте, Челябинске, Астрахани, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Хабаровске, Сочи, Уфе, Магнитогорске и Геленджике. В 2026 году цикл открылся в Махачкале и Калининграде той же программой Смеховой и Зорькина, а с июня по август в Белгороде, Курске, Москве, Альметьевске и Казани прошли выступления Школы-фестиваля «Донбасский экспресс — 2026» творческой мастерской Леонида Лундстрема.