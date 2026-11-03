В Тольятти Алика Смехова исполнит русские и цыганские романсы

В 2025 году программы цикла были представлены в Крыму, Луганске, Белгороде, Курске, Старом Осколе, Владивостоке, Тамбове, Пензе, Саранске, Сыктывкаре, Барнауле, Сургуте, Челябинске, Астрахани, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Хабаровске, Сочи, Уфе, Магнитогорске и Геленджике. В 2026 году цикл открылся в Махачкале и Калининграде той же программой Смеховой и Зорькина, а с июня по август в Белгороде, Курске, Москве, Альметьевске и Казани прошли выступления Школы-фестиваля «Донбасский экспресс — 2026» творческой мастерской Леонида Лундстрема.