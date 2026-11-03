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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Удмуртия

«Калашников» представил систему защиты объектов от атак беспилотников

«Калашников» впервые представил журналистам модель эшелонированной защиты стратегических и критически важных объектов от массовых атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Концерн «Калашников»

Модель предусматривает несколько уровней противодроновой обороны с применением разработанных холдингом средств обнаружения и поражения БЛА. В частности, концерн продемонстрировал возможности автоматизированной системы «Калитка-КА» и комплекса ПВО «Зверобой», оснащенного FPV-дроном-перехватчиком «Кракен».
Также были представлены многопульные патроны калибра 5,45 мм для автомата АК-12 и тактическая опора с пулеметами ПКМ для борьбы с беспилотниками.