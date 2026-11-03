«Калашников» представил систему защиты объектов от атак беспилотников
«Калашников» впервые представил журналистам модель эшелонированной защиты стратегических и критически важных объектов от массовых атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
Модель предусматривает несколько уровней противодроновой обороны с применением разработанных холдингом средств обнаружения и поражения БЛА. В частности, концерн продемонстрировал возможности автоматизированной системы «Калитка-КА» и комплекса ПВО «Зверобой», оснащенного FPV-дроном-перехватчиком «Кракен».
Также были представлены многопульные патроны калибра 5,45 мм для автомата АК-12 и тактическая опора с пулеметами ПКМ для борьбы с беспилотниками.