В море у берегов Новороссийска 3 ноября дважды проведут учения
В акватории морского порта Новороссийск 3 ноября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Маневры запланированы на два временных интервала: с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до полуночи, сообщили в НВМБ.
Военнослужащие отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений предусмотрены практические стрельбы из артиллерийских установок.
На время проведения стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащих государственной регистрации. Ограничения распространяются на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и другие аналогичные средства передвижения по воде.