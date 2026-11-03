Глава Анапы объяснила начисление платы за отопление в октябрьских квитанциях
В Анапе начисление платы за отопление в октябрьских квитанциях для части жителей связано с установленным порядком расчетов, а не с фактическим началом отопительного сезона. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова, пояснившая причины появления платежей в домах, куда тепло в октябре еще не поступало.
По ее словам, порядок начислений регулируется постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года и зависит от наличия в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии. Если такой счетчик установлен, плата рассчитывается по его показаниям — исходя из фактического потребления. В домах без ОДПУ начисления производятся по нормативу, который устанавливает краевой департамент государственного регулирования цен и тарифов.
Для многоквартирных домов Анапы предусмотрена оплата отопления в течение семи месяцев в году. Соответствующий порядок закреплен приказом регионального департамента цен и тарифов от 10 января 2017 года № 1/2017-нп. Жители домов без общедомовых счетчиков вносят семь равномерных платежей, распределенных по установленному графику.
Таким образом, начисление платы в октябрьской квитанции для собственников квартир в таких домах соответствует действующим правилам, даже если подача тепла в здание в этом месяце еще не начиналась. Размер платежа не зависит от температуры воздуха и фактического количества дней отопления.