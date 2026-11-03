Глава Анапы объяснила начисление платы за отопление в октябрьских квитанциях

По ее словам, порядок начислений регулируется постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года и зависит от наличия в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии. Если такой счетчик установлен, плата рассчитывается по его показаниям — исходя из фактического потребления. В домах без ОДПУ начисления производятся по нормативу, который устанавливает краевой департамент государственного регулирования цен и тарифов.