Сбережения ставропольцев в банках превысили 614 млрд рублей

К 1 октября 2026 года объем средств жителей Ставропольского края на банковских счетах и вкладах превысил 614 млрд руб. За год сумма выросла на 9,5%. В статистике не учитываются деньги на счетах эскроу. Об этом сообщила пресс-служба отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.