Сбережения ставропольцев в банках превысили 614 млрд рублей
К 1 октября 2026 года объем средств жителей Ставропольского края на банковских счетах и вкладах превысил 614 млрд руб. За год сумма выросла на 9,5%. В статистике не учитываются деньги на счетах эскроу. Об этом сообщила пресс-служба отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.
На Ставрополье приходится 59% привлеченных средств населения всего Северо-Кавказского федерального округа. Регион сохраняет лидерство в СКФО по объему сбережений граждан. Управляющий отделением Ставрополь Южного главного управления Банка России Георгий Тикунов отметил, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших кредитных организациях за последние три месяца постепенно повышалась и достигла 13,06% годовых.
Объем розничных кредитов в крае к 1 октября составил 557,5 млрд руб. Это на 7,2% больше, чем годом ранее. За тот же период обязательства жителей по ипотеке увеличились на 11,2%, портфель потребительских кредитов — на 3,1%.