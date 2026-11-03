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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Севастополе ограничили подачу электроэнергии из-за удара по энергообъектам

Очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя привел к ограничениям электроснабжения в городе. Поскольку основную часть электроэнергии Севастополь получает из других регионов, повреждения напрямую отразились на подаче энергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас нет возможности придерживаться графика «2 через 6» — поступающего объема электроэнергии не хватает для такого режима. Над ситуацией работает оперативный штаб.
Михаил Развожаев отмечает, что, как только появится возможность определить примерные сроки и порядок возвращения к графикам, граждан оповестят.
«Прошу отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальными сообщениями»,— подчеркнул Михаил Развожаев.
Алина Зорина