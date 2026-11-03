В Севастополе ограничили подачу электроэнергии из-за удара по энергообъектам

Очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя привел к ограничениям электроснабжения в городе. Поскольку основную часть электроэнергии Севастополь получает из других регионов, повреждения напрямую отразились на подаче энергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.