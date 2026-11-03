В Севастополе ограничили подачу электроэнергии из-за удара по энергообъектам
Очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя привел к ограничениям электроснабжения в городе. Поскольку основную часть электроэнергии Севастополь получает из других регионов, повреждения напрямую отразились на подаче энергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас нет возможности придерживаться графика «2 через 6» — поступающего объема электроэнергии не хватает для такого режима. Над ситуацией работает оперативный штаб.
Михаил Развожаев отмечает, что, как только появится возможность определить примерные сроки и порядок возвращения к графикам, граждан оповестят.
«Прошу отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальными сообщениями»,— подчеркнул Михаил Развожаев.