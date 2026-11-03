В Краснодаре прозвучат сирены
Сегодня в 11:00 в Краснодаре пройдет техническая проверка системы оповещения — зазвучат сирены. Это предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Об этом сообщает ЕДДС города.
Проверка носит плановый характер, поводов для беспокойства нет. Специалисты тестируют работоспособность оборудования, чтобы система была готова к любым нештатным ситуациям.
«Если в вашем районе сирены не прозвучали, сообщите об этом нам по телефонам 8 (861) 2143336 или 050»,— отмечается в сообщении.