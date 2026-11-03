В Самаре планируется принять бездефицитный бюджет с доходами и расходами свыше 33 млрд рублей
С 2027 года город примет на себя часть социальных обязательств региона
Завершено формирование проекта бюджета Самары на 2027-й и плановый период 2028–2029 годов. Доходы и расходы запланированы на уровне более 33 млрд рублей, что примерно соответствует текущему объему бюджета. Документ планируется внести на рассмотрение городской думы в ноябре, при этом не исключено, что депутаты скорректируют проект. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков.
Бюджет сформирован сбалансированным и бездефицитным при сохранении социальной направленности. Все социально значимые статьи учтены, включая поддержку участников СВО.
При этом с 1 января 2027 года город должен принять на себя ряд социальных обязательств, которые ранее финансировались из вышестоящего бюджета, в частности обеспечение бесплатными завтраками детей из многодетных семей и семей участников СВО. На эти цели в проекте уже предусмотрены средства.
Также Иван Носков отметил, что анализ расходов структурных подразделений позволил оптимизировать затраты, а в отдельных случаях полностью отказаться от невостребованных или дублирующих областные услуги расходов. Работа в этом направлении продолжается, в том числе в муниципальных учреждениях.
Проект бюджета сформирован пока без учета обязательных поступлений из вышестоящего бюджета, который находится на рассмотрении в губернской думе. Господин Носков подчеркнул, что уходящий год был финансово непростым для Самары, но город справился с вызовами за счет активного участия в национальных проектах и повышения налоговой дисциплины.