В Самаре планируется принять бездефицитный бюджет с доходами и расходами свыше 33 млрд рублей

При этом с 1 января 2027 года город должен принять на себя ряд социальных обязательств, которые ранее финансировались из вышестоящего бюджета, в частности обеспечение бесплатными завтраками детей из многодетных семей и семей участников СВО. На эти цели в проекте уже предусмотрены средства.