Товар сгорел – бизнес остался. Где предпринимателям искать помощь?
Пожар на складах маркетплейсов оставил предпринимателей не только без товара, но и с обязательствами перед поставщиками, покупателями и сотрудниками. Пока одни пытаются оценить потери, другим нужно решать вопросы с налогами, документами и искать новые каналы продаж.
В такой ситуации господдержка может показаться еще одной проблемой: заявления, справки, ожидание и непонятные условия. Но как все устроено на практике? Разбираемся, какую помощь можно получить в Пермском крае и с чего начать.
Начать можно с одного звонка
Предприниматели уже обращаются за помощью: специалисты Центра «Мой бизнес» провели 27 индивидуальных консультаций. Чтобы получить свою, достаточно позвонить по номеру 8 (800) 300-80-90 – специалисты подскажут, к кому обратиться и что делать дальше.
Чаще всего селлеров волнуют налоговые и юридические вопросы, а также продвижение бизнеса после потери товара.
Не только консультации
Центр помогает решить и более конкретные задачи. Например, предприниматели могут получить содействие в разработке сайта, создании логотипа и упаковки, оформлении разрешительной документации, сертификации продукции, продвижении и участии в выставках.
Один из таких примеров – бренд HEDONIST предпринимателя Виктории Бауэр. Компания выпускает скрабы, парфюмированные масла и кремы, часть товара была утрачена из-за пожара. Центр помог бренду принять участие в международной выставке InterCHARM.
За несколько дней предпринимательница собрала более 50 контактов для контрактного производства, познакомилась с двумя торговыми сетями, заинтересованными в выпуске кремов под собственными торговыми марками, а продажи продукции на выставке составили около 300 тыс. рублей. Сейчас команда готовит коммерческие предложения потенциальным партнерам и планирует участвовать в выставке снова.
Похожим опытом поделился и Дмитрий Семянников с семейным брендом «Лесовушка». Из-за пожаров на складах маркетплейсов он потерял продукции на 1,4 млн рублей – существенную сумму, которую сам маркетплейс компенсировать отказался. Предприниматель обратился в Центр «Мой бизнес». Специалисты центра помогли ему принять участие в московской выставке IPSA-2026. Это дало отличный результат: появились новые заказчики на ароматные подушки, и сейчас бизнес выполняет для них заказы на брендированные новогодние подарки, что позволило частично компенсировать падение продаж. Сам процесс получения помощи, по словам бизнесмена, оказался несложным: достаточно было просто собрать небольшой пакет документов, чтобы воспользоваться мерами поддержки.
Сколько это стоит и как долго ждать?
Обратиться за поддержкой может любой субъект МСП Пермского края, не только пострадавшие селлеры. Часть услуг предоставляется бесплатно, по некоторым требуется софинансирование предпринимателя до 20%.
Порядок простой: предприниматель рассказывает, какая задача стоит перед бизнесом, а специалисты Центра подбирают подходящую услугу. Самостоятельно искать подрядчиков не нужно – Центр уже работает с исполнителями и сопровождает процесс.
Консультацию можно получить в удобное для вас время по предварительной записи. Заявки на комплексные услуги рассматривают в течение трех рабочих дней, а оказание самой услуги может занять до месяца. Обычно предпринимателю доступна одна услуга в каждом из трех направлений: продвижение, цифровизация и разрешительная документация. Для пострадавших селлеров предусмотрены исключения.
А если бизнесу нужны деньги?
Для предпринимателей, которым необходимо финансовое восстановление, в регионе действует специальный микрозаем «Поддержка» от Микрофинансовой компании Пермского края. Производители могут получить до 5 млн рублей под 1% годовых, торговые организации – до 1 млн рублей под 10,5%. По состоянию на 21 октября финансирование на 41,5 млн рублей получили 19 компаний, еще девять заявок на 21,2 млн рублей были одобрены.
Если для получения займа не хватает залога, можно обратиться за поручительством в Корпорацию развития МСП Пермского края. Для более крупных потребностей предусмотрена программа льготного банковского кредитования для селлеров – до 500 млн рублей.
Куда обращаться?
Пострадавшие селлеры могут оставить заявку на специальной странице Центра «Мой бизнес» или позвонить по номеру 8 (800) 300-80-90, добавочный 3.
Центр находится в Перми на улице Ленина, 68. Режим работы: с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 17:00.
Сгоревший товар уже не вернуть. Но можно разобраться с текущими проблемами, найти новые возможности для продаж и не оставаться с последствиями пожара один на один. Главное – сделать первый шаг и обратиться за помощью.
Поддержка предпринимателей оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы первыми узнавать о новых мерах поддержки, полезных программах и возможностях для бизнеса, подписывайтесь на канал Центра «Мой бизнес» в MAX.
Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства»Реклама