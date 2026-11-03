Товар сгорел – бизнес остался. Где предпринимателям искать помощь?

Похожим опытом поделился и Дмитрий Семянников с семейным брендом «Лесовушка». Из-за пожаров на складах маркетплейсов он потерял продукции на 1,4 млн рублей – существенную сумму, которую сам маркетплейс компенсировать отказался. Предприниматель обратился в Центр «Мой бизнес». Специалисты центра помогли ему принять участие в московской выставке IPSA-2026. Это дало отличный результат: появились новые заказчики на ароматные подушки, и сейчас бизнес выполняет для них заказы на брендированные новогодние подарки, что позволило частично компенсировать падение продаж. Сам процесс получения помощи, по словам бизнесмена, оказался несложным: достаточно было просто собрать небольшой пакет документов, чтобы воспользоваться мерами поддержки.