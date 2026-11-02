Ставропольские власти связали запах гари с возгораниями в Калмыкии и Дагестане

О проблеме стало известно ещё в конце октября: жители Ставрополя, Невинномысска, Нефтекумска и городов Кавминвод с 24–25 октября жаловались на стойкий запах, сравнивая его с гарью и «жжёными перьями»; особенно он ощущался вечером и ночью. Краевое Минприроды не смогло назвать источник запаха сразу: по данным замминистра Артура Воса, на территории региона не было зафиксировано возгораний, способных вызвать задымление, а среди версий рассматривались сезонное сжигание листвы и перенос воздушных масс из соседних субъектов.