Ставропольские власти связали запах гари с возгораниями в Калмыкии и Дагестане
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сообщило о возможном происхождении запаха, тревожившего жителей региона последние дни. В ведомстве считают, что одной из причин могли стать серьезные возгорания на территориях Калмыкии и Дагестана, «последствия которых дошли и до Ставрополья».
О проблеме стало известно ещё в конце октября: жители Ставрополя, Невинномысска, Нефтекумска и городов Кавминвод с 24–25 октября жаловались на стойкий запах, сравнивая его с гарью и «жжёными перьями»; особенно он ощущался вечером и ночью. Краевое Минприроды не смогло назвать источник запаха сразу: по данным замминистра Артура Воса, на территории региона не было зафиксировано возгораний, способных вызвать задымление, а среди версий рассматривались сезонное сжигание листвы и перенос воздушных масс из соседних субъектов.
Для проверки воздуха задействовали подведомственный министерству Центр государственного экологического мониторинга: пробы отбирали систематически, в том числе в ночное время. По итогам исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.