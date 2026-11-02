В Дагестане назначены заместитель председателя и судья районного суда Махачкалы
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов в Республике Дагестан. Кадровые решения затронули два районных суда Махачкалы.
Изратила Хаваев назначен заместителем председателя Советского районного суда Махачкалы. Советский суд — один из крупнейших в республике: он обслуживает порядка 160 тыс. человек населения, включая махачкалинский поселок Ленинкент.
Судьей Кировского районного суда Махачкалы назначен Гусен Магомедов. Кировский суд также входит в число крупных судебных инстанций региона — с 2020 года его возглавляет Гасан Гасанов, сменивший на посту председателя Башира Гаджиева.