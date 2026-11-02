В акватории порта Новороссийска 3 ноября пройдут очередные учения
В акватории морского порта Новороссийска 3 ноября пройдут очередные учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Об этом сообщили в администрации города.
Мероприятия запланированы: в период с 11:00 по 13:00 и с 18:00 по 23:59. В ходе учения отработают отражение нападения БЭКов и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.
При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и любых плавсредств.