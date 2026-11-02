В Прохладном из-за угрозы обрушения берега Малки ввели режим повышенной готовности
Власти Кабардино-Балкарии ввели режим «повышенная готовность» на территории городского округа Прохладный. Поводом стала угроза обрушения берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Малки — в зону возможного подтопления попали несколько многоквартирных домов, следует из постановления, размещённого на сайте правительства республики.
В документе мера обосновывается необходимостью предотвратить чрезвычайную ситуацию — разрушение укрепления берега в районе домов по улице Степана Разина, 1/2–1/5, которое «может повлечь за собой повреждение жилищного фонда и нанесение ущерба окружающей среде».
Местным властям предписано организовать готовность пунктов временного размещения населения и привести в постоянную готовность силы и средства для минимизации и ликвидации последствий ЧС.