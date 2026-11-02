На Дону бывшую начальницу почты осудили за хищение 922 тысяч рублей

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Помимо этого ей назначен испытательный срок в три года. Суд также запретил фигурантке 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в сфере оказания услуг почтовой связи.