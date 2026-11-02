На Дону бывшую начальницу почты осудили за хищение 922 тысяч рублей
Егорлыкский районный суд вынес приговор бывшей начальнице отделения почты за хищение почти 922 тыс. руб. с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Установлено, подсудимая, занимая должность начальника отделения и будучи материально ответственным лицом, дважды присвоила вверенные ей денежные средства.
Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Помимо этого ей назначен испытательный срок в три года. Суд также запретил фигурантке 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в сфере оказания услуг почтовой связи.
Приговор вступил в законную силу.