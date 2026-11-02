Главные новости за 2 ноября. Кавказ
В Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ) местной жительницы, пропавшей 30 октября. По подозрению в причастности к преступлению задержаны два человека.
Предприятия Ставропольского края за девять месяцев 2026 года экспортировали около 39 тыс. т минеральной воды на сумму $21 млн. Поставки осуществлялись в 26 стран, включая Беларусь, Монголию и Казахстан.
В Ипатовском округе Ставропольского края завершили обновление почти 6 км автодороги Преградное — Тахта — Ипатово, входящей в опорную сеть страны и обеспечивающей транспортное сообщение с регионами Южного федерального округа.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ставрополя возглавил Алексей Андросов. Постановление о назначении 2 ноября подписал глава города Иван Ульянченко.
В Ставропольском крае 21 муниципалитет уже получил паспорта готовности объектов ЖКХ к зимним условиям. Контрольная дата завершения подготовки — 20 ноября. Отопительный сезон в крае стартовал в полном объеме: первым тепло получил Кочубеевский округ — с 14 октября, последним подключился Красногвардейский — с 28 октября.
Лидером среди республик Северного Кавказа по объему отчислений Северо-Кавказской магистрали стал Дагестан: за девять месяцев 2026 года в бюджеты республики перечислено 404 млн руб.