Главные новости за 2 ноября. Ростов-на-Дону и область
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу Василия Селенских, подозреваемого в похищении и убийстве семейной пары. Под стражей он останется минимум до 30 декабря.
Рынок микрофинансовых организаций (МФО) в Ростовской области по итогам десяти месяцев 2026 года продемонстрировал двузначный рост, закрепив за регионом статус одного из главных финансовых хабов Юга России. Количество легальных участников рынка в донском регионе увеличилось на 17,39%.
Ростовская область оказалась на 74-й позиции среди российских регионов по доступности ипотечного кредитования. Ежемесячный платеж по жилищному кредиту на Дону в среднем составляет 66,8 тыс. руб., что эквивалентно 52,1% совокупного дохода двух работающих жителей региона. Средний размер ипотеки оценивается в 4,4 млн руб.
В индустриальном парке «Гуково» локализовано пять предприятий — выпускают удобрения, мачты для антенн сотовой связи и бетонные изделия. Еще три производства — пластиковых изделий, триммерной лески и алюминиевых лестниц — находятся на стадии запуска. Совокупный объем инвестиций резидентов парка оценивается примерно в 1 млрд руб.
Земельные участки общей площадью 4,5 га на улице Лелюшенко, 19/11, где много лет работал рынок «Темерник», выставлены на продажу за 981 млн руб. Цена одной сотки — 2,18 млн рублей. Продавец допускает строительство многоквартирных домов, коттеджного посёлка или торгового центра: участок с фасадом 190 м обеспечен центральным водоснабжением и канализацией, по границе проходит газ, заявлена электрическая мощность 1,2 МВт.
Отопительный сезон стартовал во всех 55 городах и районах Ростовской области. В 13 муниципалитетах отопление запущено не в полном объеме, в том числе в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске и Родионово-Несветайском районе.