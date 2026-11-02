Во Владикавказе начали ремонт фасада Дома-музея Коста Хетагурова
Во Владикавказе приступили к ремонту фасада Дома-музея Коста Хетагурова. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Здание имеет статус объекта культурного наследия, поэтому работы проводят с учетом требований по сохранению его исторического облика. Завершить первый этап планируют до конца 2026 года.
Следующим этапом станет ремонт внутренних помещений музея и благоустройство прилегающей территории, включая двор. Работы направлены на сохранение здания, связанного с жизнью и творчеством осетинского поэта Коста Хетагурова.