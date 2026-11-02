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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Кавказ

Во Владикавказе начали ремонт фасада Дома-музея Коста Хетагурова

Во Владикавказе приступили к ремонту фасада Дома-музея Коста Хетагурова. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.

соцсети Сергея Меняйло

Здание имеет статус объекта культурного наследия, поэтому работы проводят с учетом требований по сохранению его исторического облика. Завершить первый этап планируют до конца 2026 года.
Следующим этапом станет ремонт внутренних помещений музея и благоустройство прилегающей территории, включая двор. Работы направлены на сохранение здания, связанного с жизнью и творчеством осетинского поэта Коста Хетагурова.
Константин Соловьев