Главные новости за 2 ноября. Новороссийск
В Новороссийске 2 ноября проходят учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта.
Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Новороссийский цементный завод „Горный“» по заявлению ИФНС России по городу Новороссийску.
В Южном районе Новороссийска начал работу специализированный спортивный комплекс для занятий прыжками на батуте. Площадь здания превышает 1,6 тыс. кв. м.
Логистический холдинг «Рускон», входящий в группу компаний «Дело», запустил регулярный мультимодальный сервис доставки грузов из Новороссийска в Китай через Дальний Восток.
Анапу с начала 2026 года посетили около 3,2 млн человек, в том числе почти 98 тыс. детей, отдыхавших в детских здравницах.