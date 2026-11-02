Спрос на новогодний отдых в Кисловодске вырос в 3,5 раза
Кисловодск занял второе место в рейтинге направлений с наиболее заметным ростом спроса на новогодние поездки. Число бронирований отелей в городе увеличилось в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а доля курорта в общем объеме бронирований выросла с 0,4% до 1,4%. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев со ссылкой на ТАСС и данные сервиса OneTwoTrip.
В рейтинге Кисловодск уступил только Вологде, опередив Минск и Владивосток. Рост интереса к курорту связывают с туристической и санаторно-курортной инфраструктурой. Среди факторов привлекательности Кисловодска — лечебный климат, терренкуры и источники нарзана.
Евгений Моисеев отметил, что в городе планируют подготовить для туристов и жителей праздничную программу на период новогодних каникул.