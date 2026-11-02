Житель Махачкалы предстанет перед судом по обвинению в даче взятки
Прокуратура направила в Кировский районный суд Махачкалы уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в попытке дачи взятки судебному приставу-исполнителю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По версии обвинения, мужчина предложил сотруднику ФССП деньги за предоставление отсрочки по исполнительному производству и отказ от мер принудительного взыскания задолженности.
Судебный пристав, как отмечается, от взятки отказался и сообщил о произошедшем руководству.