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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане через суд требуют привести в порядок дороги в Хаджалмахах

В Левашинском районе Дагестана прокуратура обратилась в суд с иском к ГКУ «Дагестанавтодор» об устранении нарушений на автомобильных дорогах в селе Хаджалмахи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан

По данным правоохранителей, проверка показала, что несколько участков региональных трасс не соответствуют нормативным требованиям. Речь идет об участках дорог Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб, Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала с подъездом к Хаджалмахам через Верхнюю Цухту, а также Цудахар — Гапшима.
Прокуратура требует обязать «Дагестанавтодор» принять меры по устранению выявленных нарушений.
Константин Соловьев