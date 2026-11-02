В Дагестане через суд требуют привести в порядок дороги в Хаджалмахах

По данным правоохранителей, проверка показала, что несколько участков региональных трасс не соответствуют нормативным требованиям. Речь идет об участках дорог Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб, Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала с подъездом к Хаджалмахам через Верхнюю Цухту, а также Цудахар — Гапшима.