Санаторий «Парк Шафран»
Открыто бронирование путёвок на 2027 год со скидкой 15%
Пятизвездочный санаторий «Парк Шафран» в Ессентуках объявляет о старте продаж путевок на 2027 год. Гости, планирующие отдых и лечение заранее, могут воспользоваться специальным предложением «Раннее бронирование» и получить скидку 15% на все виды путевок и категории номеров. Акция распространяется на весь 2027 год, включая новогодние заезды.
Санаторий «Парк Шафран» открылся в июле 2025 года и стал одним из самых заметных новых объектов на курортах Кавказских Минеральных Вод. Десятиэтажное здание в английском стиле расположено в центре курортной зоны Ессентуков, прямо напротив входа в Курортный парк. В шаговой доступности — питьевые бюветы с минеральной водой «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» и «Ессентуки Новая», грязелечебница имени Семашко и Цандеровский институт механотерапии.
Ключевое отличие санатория — подход к питанию. Ресторан «Кардамон» на десятом этаже с панорамным видами на горы и парк, предлагает гостям трехразовое питание по системе «шведский стол» ресторанного уровня. Меню составлено с учетом оздоровительного профиля, но блюда подаются в авторском исполнении: мясные и морские деликатесы, фермерские сыры, десерты и шоу-блюда от шеф-повара с международным опытом работы.
Медицинская база санатория ориентирована на лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушений обмена веществ и опорно-двигательного аппарата. Гостям доступны более 20 видов лечебных ванн и душей, грязелечение тамбуканскими грязями, озонотерапия, карбокситерапия, спелеотерапия и премиальная косметология. Спа-комплекс включает крытый бассейн длиной 23 метра с каскадным водопадом, финскую сауну с гималайской солью и соляную комнату.
Небольшой номерной фонд — 112 номеров — обеспечивает камерную атмосферу и отсутствие очередей на процедуры. Гости отмечают внимание персонала и индивидуальный подход. Санаторий является партнером программы «Аэрофлот Бонус», а в номерах предоставляется премиальная косметика Zielinski & Rozen.
Для детей до 7 лет проживание бесплатное, работает мини-клуб с аниматорами.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «Волга»
ИНН 2626050523 ОРГН 1212600011249
Россия, 357601, Ставропольский край, город-курорт Ессентуки, ул.Анджиевского, д.17Реклама
ИНН 2626050523 ОРГН 1212600011249
Россия, 357601, Ставропольский край, город-курорт Ессентуки, ул.Анджиевского, д.17Реклама