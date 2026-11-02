Санаторий «Парк Шафран» открылся в июле 2025 года и стал одним из самых заметных новых объектов на курортах Кавказских Минеральных Вод. Десятиэтажное здание в английском стиле расположено в центре курортной зоны Ессентуков, прямо напротив входа в Курортный парк. В шаговой доступности — питьевые бюветы с минеральной водой «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» и «Ессентуки Новая», грязелечебница имени Семашко и Цандеровский институт механотерапии.