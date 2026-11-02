Уроженку Молдавии осудили на 14 лет за сбор данных об объекте Минобороны в Анапе
Жительницу Москвы, собиравшую сведения об объекте Минобороны России во время лечения в одном из санаториев Анапы, приговорили к 14 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
На скамье подсудимых оказалась 65-летняя уроженка Молдавии, имеющая гражданство России и Молдовы. По версии следствия, в феврале 2026 года она сфотографировала военный объект на территории Краснодарского края и через интернет-мессенджер передала снимки представителю контрразведки Молдовы. Как установил суд, полученные сведения могли быть использованы украинской стороной для подготовки диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности в регионе.
В пресс-службе судов уточнили, что женщина оказывала конфиденциальное содействие Главному управлению контрразведки Службы информации и безопасности Республики Молдова, зная, что оно действует в интересах Службы безопасности Украины против Вооруженных сил России. По данным прокуратуры Краснодарского края, подсудимая выступала против проведения специальной военной операции.
Противоправную деятельность женщины выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор вынесен с учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств дела и личности подсудимой. Отбывать 14-летний срок она будет в исправительной колонии общего режима.