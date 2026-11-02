Уроженку Молдавии осудили на 14 лет за сбор данных об объекте Минобороны в Анапе

На скамье подсудимых оказалась 65-летняя уроженка Молдавии, имеющая гражданство России и Молдовы. По версии следствия, в феврале 2026 года она сфотографировала военный объект на территории Краснодарского края и через интернет-мессенджер передала снимки представителю контрразведки Молдовы. Как установил суд, полученные сведения могли быть использованы украинской стороной для подготовки диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности в регионе.