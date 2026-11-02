В Новороссийске открыли батутный комплекс на 1,6 тысячи «квадратов»

В основном зале с потолками высотой 11 м установлены четыре батута «Акроспорт», предназначенные для проведения официальных соревнований, батут с поролоновой ямой и двойной мини-трамп с зоной приземления и дорожкой для разбега. В комплексе также оборудованы зал общей физической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты, раздевалки и помещения для тренировок.