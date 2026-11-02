В Новороссийске открыли батутный комплекс на 1,6 тысячи «квадратов»
В Южном районе Новороссийска начал работу специализированный спортивный комплекс для занятий прыжками на батуте. Площадь здания превышает 1,6 тыс. кв. м. Об этом сообщил городской глава Андрей Кравченко.
В основном зале с потолками высотой 11 м установлены четыре батута «Акроспорт», предназначенные для проведения официальных соревнований, батут с поролоновой ямой и двойной мини-трамп с зоной приземления и дорожкой для разбега. В комплексе также оборудованы зал общей физической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты, раздевалки и помещения для тренировок.
Отделение прыжков на батуте в Новороссийске действует с 2005 года. Оно было создано на базе спортивной школы «Лидер». Новый комплекс, как отмечается, должен стать площадкой для подготовки юных спортсменов и проведения тренировок.