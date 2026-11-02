На Ставрополье благоустроят площадь у ДК в Новоалександровске за 25,9 млн рублей
В Новоалександровске Ставропольского края планируют благоустроить площадь перед районным Дворцом культуры на улице Ленина. Начальная цена контракта составляет 25,9 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на портале Госзакупок.
Из закупочной документации следует, что на участие в торгах поступило девять заявок, восемь из них соответствовали требованиям. Проект предусматривает создание общественной зоны отдыха с пешеходными дорожками, газонами и элементами парковой архитектуры. На территории также установят скамейки, урны и линии освещения, обустроят малые архитектурные формы.
Работы необходимо завершить до 1 октября 2027 года. При согласовании с заказчиком подрядчик сможет сдать объект досрочно, но не ранее 1 апреля 2027 года.
В документации отмечается, что обновленная площадь предназначена для отдыха жителей разных возрастных групп и проведения культурно-массовых мероприятий.