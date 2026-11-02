На Ставрополье благоустроят площадь у ДК в Новоалександровске за 25,9 млн рублей

Из закупочной документации следует, что на участие в торгах поступило девять заявок, восемь из них соответствовали требованиям. Проект предусматривает создание общественной зоны отдыха с пешеходными дорожками, газонами и элементами парковой архитектуры. На территории также установят скамейки, урны и линии освещения, обустроят малые архитектурные формы.