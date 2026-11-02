Спрос на солнечные электростанции в Ставропольском крае вырос в 2-3 раза

Одной из причин роста спроса господин Коняев назвал аварии на подстанциях и перераспределение мощностей в пользу новых территорий России. Опасаясь перебоев с электричеством, жители устанавливают в домах автономные системы энергоснабжения. Дополнительным фактором стал топливный кризис, из-за которого потребители все меньше рассчитывают на бензиновые и дизельные генераторы.