Спрос на солнечные электростанции в Ставропольском крае вырос в 2-3 раза
Спрос на солнечные электростанции в 2026 году заметно вырос на юге России. В Ставропольском крае продажи комплектов для автономного электроснабжения увеличились в два-три раза, сообщил изданию «Победа26» директор по развитию компании «Умная энергия» Дмитрий Коняев.
По его словам, ставропольские партнеры компании стали чаще закупать оборудование, а монтажные бригады расписаны на месяц вперед. За это время специалисты успевают установить системы на трех-четырех объектах.
Одной из причин роста спроса господин Коняев назвал аварии на подстанциях и перераспределение мощностей в пользу новых территорий России. Опасаясь перебоев с электричеством, жители устанавливают в домах автономные системы энергоснабжения. Дополнительным фактором стал топливный кризис, из-за которого потребители все меньше рассчитывают на бензиновые и дизельные генераторы.
Летом, когда возник дефицит бензина, склады опустели за несколько дней, а покупатели начали бронировать еще не поступившие партии оборудования, рассказал менеджер пятигорского филиала компании Teslum Федор Кондратков. По его словам, ажиотажный спрос сохраняется. При этом новые поставки комплектующих из Китая обходятся все дороже.