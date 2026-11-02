Образовательный комплекс в Крыму
В Ялте появится современный университетский кампус Крымского федерального университета
В рамках реализации поручения Президента России Владимира Путина по созданию не менее 40 университетских кампусов к 2036 году Минобрнауки России, в Ялте появится современный университетский кампус «НООСФЕРА». Проект вошел в число 19 победителей федерального отбора и ориентирован на подготовку специалистов для ключевых отраслей экономики Республики Крым. Индустриальными партнером проекта Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского выступили Сбер и курорт Мрия. Одним из ключевых направлений образовательного комплекса станет развитие компетенций в сфере туризма, гостеприимства и здоровьесбережения.
Современный образовательный комплекс разместится в селе Понизовка, на Южном берегу Крыма. Общая площадь кампуса составит около 75 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание образовательной, научной и инновационной инфраструктуры, включая высшую школу подготовки кадров, учебные корпуса, бизнес-инкубатор, общеобразовательную школу, культурные и спортивные пространства, комфортабельные общежития. Строительство объектов планируется завершить поэтапно к 2036 году.
Создание кампуса станет важным этапом формирования в Крыму современной образовательной среды, объединяющей науку, бизнес и практическую подготовку специалистов. Особое внимание будет уделено интеграции образовательных программ с реальными потребностями региональной экономики, прежде всего в сфере туризма, санаторно-курортного комплекса, здоровьесбережения, сельского хозяйства и цифровых технологий.
«Для Крыма критически важно создавать условия, при которых мотивированная молодёжь остаётся в регионе, чтобы реализовывать здесь свои проекты, развивать республику и работать на ее благо. Кампус „НООСФЕРА“ станет точкой притяжения для талантов и индустриальных партнёров, а также будет способствовать устойчивому развитию территории. Мы проектируем кампус как открытую городскую среду, которая будет доступна не только студентам и преподавателям, но и жителям, бизнесу, профессиональным сообществам, что позволит усилить вовлечённость всех сторон в развитие региона»,— рассказал и. о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов.
В рамках проекта особое внимание будет уделено взаимодействию с индустриальными партнёрами, которые смогут участвовать в разработке образовательных программ, организации практической подготовки студентов и внедрении научных разработок в реальные производственные и сервисные процессы.
«Будущее индустрии гостеприимства напрямую зависит от людей, которые будут ее развивать. Сегодня недостаточно просто создавать современную инфраструктуру и внедрять новые технологии — необходимо формировать образовательную среду, способную готовить специалистов под реальные задачи отрасли. Для нас принципиально важно, чтобы талантливая молодежь видела возможности профессионального развития в Крыму и могла реализовывать свой потенциал здесь. Создание университетского кампуса — стратегический шаг в развитии кадрового потенциала региона. Объединение образования, науки и бизнеса позволит не только повысить качество подготовки специалистов, но и сформировать новый уровень для всей индустрии гостеприимства»,— комментирует генеральный директор курорта «Мрия» Самвел Саруханян.
К 2042 году кампус должен обеспечить внедрение не менее 15 прикладных разработок в деятельность предприятий-партнеров и ежегодную подготовку не менее 4000 специалистов. Кампус будет интегрирован в социальную, транспортную и туристическую инфраструктуру Ялты. Его пространства станут площадкой для проведения образовательных, научных и культурных мероприятий, профессиональных конференций и отраслевых форумов. Ежегодно здесь планируется организовывать не менее 50 событий.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». По итогам конкурсного отбора из 32 заявок, поступивших от 25 субъектов Российской Федерации, были выбраны 19 проектов в 17 городах страны, включая Ялту.
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