Образовательный комплекс в Крыму

«Для Крыма критически важно создавать условия, при которых мотивированная молодёжь остаётся в регионе, чтобы реализовывать здесь свои проекты, развивать республику и работать на ее благо. Кампус „НООСФЕРА“ станет точкой притяжения для талантов и индустриальных партнёров, а также будет способствовать устойчивому развитию территории. Мы проектируем кампус как открытую городскую среду, которая будет доступна не только студентам и преподавателям, но и жителям, бизнесу, профессиональным сообществам, что позволит усилить вовлечённость всех сторон в развитие региона»,— рассказал и. о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов.