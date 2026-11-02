Корпоративные новости на “Ъ FM”
МегаФон запустил 5G в своих флагманских салонах связи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволяет протестировать сеть пятого поколения в ее максимальных значениях без естественных помех, а также опробовать качество новой технологии на собственном смартфоне. Основой для развертывания 5G стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона — оператор запустил современное поколение связи на существующих частотах, модернизировав базовые станции. По данным оператора, максимальная скорость в Москве составила 747 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 572 Мбит/с .
Т-Банк и СПБ Биржа запустят торги неоактивами на акции Nvidia, Alphabet, McDonald’s и еще семи компаний. Этот инструмент представляет собой разновидность бессрочных фьючерсов с расчетами в рублях. Т-Банк заявил, что технологическое решение СПБ Биржи позволяет торговать всеми акциями в составе американского индекса S&P 500 и что линейка неоактивов будет расширяться .
Облачный провайдер Beget сообщил о «крупном инциденте», который затронул все уровни архитектуры. В компании заявили, что инженеры выполняют ручную настройку инфраструктуры в дата-центрах. Согласно данным Downdetector, на сбои в работе хостинг-провайдера за сутки поступило около 10 тыс. жалоб. Пользователи также указывают на сбои в работе BelkaCar и других сервисов .