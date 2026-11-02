МегаФон запустил 5G в своих флагманских салонах связи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволяет протестировать сеть пятого поколения в ее максимальных значениях без естественных помех, а также опробовать качество новой технологии на собственном смартфоне. Основой для развертывания 5G стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона — оператор запустил современное поколение связи на существующих частотах, модернизировав базовые станции. По данным оператора, максимальная скорость в Москве составила 747 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 572 Мбит/с .