В Дагестане завершили расследование дела о гибели туриста у обрыва

По версии следствия, обвиняемый с 2023 года систематически сдавал гостевые дома в аренду на территории, примыкающей к крутому склону с обрывом высотой более трех метров, — без защитных ограждений и наружного освещения, несмотря на очевидную опасность рельефа. Трагедия произошла вечером 27 июля 2026 года: один из постояльцев, приехавший на отдых из Карелии в составе туристической группы, после заселения вышел на территорию и в условиях плохой освещённости не различил край обрыва. Посетитель сорвался, от полученных травм скончался в больнице.