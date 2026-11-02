В Дагестане завершили расследование дела о гибели туриста у обрыва
Гунибский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Дагестану завершил расследование уголовного дела в отношении владельца гостевых домов вблизи села Чалда Гергебильского района. Его обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, обвиняемый с 2023 года систематически сдавал гостевые дома в аренду на территории, примыкающей к крутому склону с обрывом высотой более трех метров, — без защитных ограждений и наружного освещения, несмотря на очевидную опасность рельефа. Трагедия произошла вечером 27 июля 2026 года: один из постояльцев, приехавший на отдых из Карелии в составе туристической группы, после заселения вышел на территорию и в условиях плохой освещённости не различил край обрыва. Посетитель сорвался, от полученных травм скончался в больнице.
Дело было возбуждено через два дня после происшествия, в конце июля; следствие тогда констатировало, что угроза жизни постояльцам существовала не один сезон, а как минимум с 2023 года. Ход расследования с момента возбуждения держала на контроле Гунибская межрайонная прокуратура.
Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.