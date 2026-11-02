В Ставрополе сотрудницу «Эко-сити» заключили под стражу по делу о завышении тарифов
Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу начальника экономического отдела ООО «Эко-сити» по делу о завышении тарифов. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
По версии следствия, в составе организованной группы обвиняемая передавала в Региональную тарифную комиссию сведения с заведомо завышенными затратами на вывоз отходов. Это, как полагают правоохранители, создавало условия для необоснованного повышения платы за услугу для потребителей. Ущерб оценили в более 5 млн руб.
Мера пресечения избрана до 22 ноября. Постановление суда не вступило в законную силу.