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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Ставрополе сотрудницу «Эко-сити» заключили под стражу по делу о завышении тарифов

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу начальника экономического отдела ООО «Эко-сити» по делу о завышении тарифов. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
По версии следствия, в составе организованной группы обвиняемая передавала в Региональную тарифную комиссию сведения с заведомо завышенными затратами на вывоз отходов. Это, как полагают правоохранители, создавало условия для необоснованного повышения платы за услугу для потребителей. Ущерб оценили в более 5 млн руб.
Мера пресечения избрана до 22 ноября. Постановление суда не вступило в законную силу.
Константин Соловьев