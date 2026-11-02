Владимир Корнеев назначен прокурором Покровского района Орловской области
Прокуратуру Покровского района Орловской области возглавил Владимир Корнеев. Нового руководителя коллективу и представителям поднадзорных органов представил прокурор региона Алексей Тимошин. Ранее господин Корнеев работал заместителем прокурора Советского района Орла. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Владимир Корнеев родился в 1986 году, получил высшее юридическое образование. В органы прокуратуры Орловской области он поступил на службу в декабре 2015 года. За время работы господин Корнеев занимал должности прокурора и старшего прокурора отделов по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, а также за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Позднее он был заместителем прокурора Советского района Орла.
На прошлой неделе стало известно 9063999 о назначении Сергея Давыдова прокурором Заводского района Орла. Он сменил Владимира Ничипорчука, руководившего районной прокуратурой с 2022 года. В сентябре господин Ничипорчук занял должность заместителя прокурора Орловской области.