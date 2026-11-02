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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Владимир Корнеев назначен прокурором Покровского района Орловской области

Прокуратуру Покровского района Орловской области возглавил Владимир Корнеев. Нового руководителя коллективу и представителям поднадзорных органов представил прокурор региона Алексей Тимошин. Ранее господин Корнеев работал заместителем прокурора Советского района Орла. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин (справа) представляет коллективу прокурора Покровского района региона Владимира Корнеева (слева)

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин (справа) представляет коллективу прокурора Покровского района региона Владимира Корнеева (слева)

Прокуратура Орловской области

Владимир Корнеев родился в 1986 году, получил высшее юридическое образование. В органы прокуратуры Орловской области он поступил на службу в декабре 2015 года. За время работы господин Корнеев занимал должности прокурора и старшего прокурора отделов по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, а также за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Позднее он был заместителем прокурора Советского района Орла.

С 2023 года пост прокурора Покровского района Орловской области занимал Дмитрий Кленышев.
На прошлой неделе стало известно 9063999 о назначении Сергея Давыдова прокурором Заводского района Орла. Он сменил Владимира Ничипорчука, руководившего районной прокуратурой с 2022 года. В сентябре господин Ничипорчук занял должность заместителя прокурора Орловской области.
Кабира Гасанова